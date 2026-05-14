Comacchio punta alla ZLS | Urso sostiene il rilancio del Delta

Comacchio mira a ottenere lo status di Zona Logistica Speciale, con il supporto del ministro alle imprese. La proposta prevede incentivi fiscali per le aziende che operano nel Delta del Po, in modo da favorirne lo sviluppo economico. Si discute anche di come cambierà l’occupazione nella zona e di quali benefici potranno ottenere le imprese locali grazie a questa iniziativa.

? Punti chiave Come cambierà il lavoro nel Delta con la nuova Zona Logistica?. Quali vantaggi fiscali riceveranno le imprese locali grazie alla proposta di Bellotti?. Perché il Ministro Urso ha dato importanza alla tutela dell'anguilla?. Cosa porterà l'intelligenza artificiale nel sistema produttivo di Comacchio?.? In Breve Partecipano all'incontro il sottosegretario Alberto Balboni, Tiziana Gelli e Bruno Calderoni.. Bellotti chiede tutela per l'anguilla locale come simbolo del Made in Italy.. L'obiettivo è integrare porto, pesca, servizi e turismo in un polo unico.. La ZLS porterebbe crediti d'imposta e meno burocrazia per le imprese del Delta.🔗 Leggi su Ameve.eu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

ZLS e Zone Franche Doganali, a Cassino il vertice Federlazio per il rilancio delle PMI del Basso LazioCome rilanciare la competitività del Basso Lazio in uno scenario economico internazionale sempre più complesso? La risposta passa per la Zona...