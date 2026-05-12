Il giornalista e tifoso juventino, Marcello Chirico, pochi giorni fa in un video su YouTube ha espresso alcune critiche riguardo a un sistema che, secondo lui, si sarebbe consolidato nel corso degli anni a tutela di determinate parti. Chirico ha affermato che questa struttura avrebbe beneficiato di questa situazione, paragonandola a quello che potrebbe accadere in altri club se si verificassero circostanze simili. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni nel mondo del calcio, alimentando discussioni sulla trasparenza e le pratiche interne del settore.

Il giornalista e tifoso juventino, Marcello Chirico, pochi giorni fa in un video su YouTube ha attaccato duramente l’Inter, secondo lui aiutata a livello mediatico in maniera molto netta (come successo in questo periodo sul caso Rocchi), al contrario invece della Juventus: “C’è un sistema che comprende i media, le istituzioni, un pò tutto che . L'articolo Inter, Chirico polemizza: “C’è un sistema creato da anni che si sta compattando a sua difesa e loro se ne giovano. Se fosse successo alla Juve andavano a cercare.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Chirico contro gli interisti: “Vivono in un mondo di fiaba, dove i disonesti sono sempre altrove e si sentono talmente immacolati da.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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