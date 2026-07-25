Canottaggio Mondiali Under 23 a Duisburg | un argento e un bronzo per l’Italia

Notizia in breve

Ai Mondiali Under 23 di Duisburg, l’Italia ha ottenuto un argento nel singolo PR3 e un bronzo nel quattro di coppia femminile. La prima giornata di finali ha visto i risultati delle due specialità, con il singolista e la squadra femminile che hanno concluso sul podio. Nessun altro dettaglio sui tempi o sugli avversari è stato comunicato.