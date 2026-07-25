Canottaggio Mondiali Under 23 a Duisburg | un argento e un bronzo per l’Italia
Ai Mondiali Under 23 di Duisburg, l’Italia ha ottenuto un argento nel singolo PR3 e un bronzo nel quattro di coppia femminile. La prima giornata di finali ha visto i risultati delle due specialità, con il singolista e la squadra femminile che hanno concluso sul podio. Nessun altro dettaglio sui tempi o sugli avversari è stato comunicato.
Duisburg, 25 luglio 2026 – La prima giornata di finali dei Mondiali Under 23 a Duisburg vede l’Italia conquistare l’argento con il singolista PR3 Igor Zappa e il bronzo con il quattro di coppia femminile (Noemi De Vincenzi, Maria Lanciano, Aurora Spirito e Irene Gattiglia). Due i quarti posti raggiunti dal due senza maschile (Guglielmo Melegari, Giovanni Paoli) e dal doppio maschile (Josef Marvucic, Marco Prati), nona piazza finale per il doppio femminile di Matilde Paoletti e Valentina Mascheroni. Igor Zappa riconferma l’Italia sul podio del singolo PR3 un anno dopo il bronzo di Luca Conti. E’ secondo al termine della finale vinta dall’australiano Sam Stunell con il nuovo record mondiale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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