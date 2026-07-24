mondiali under 23 di canottaggio italia con dieci barche in finale a duisburg

Durante i Mondiali Under 23 di canottaggio a Duisburg, dieci barche italiane sono arrivate in finale. Quattro di queste, tra cui le imbarcazioni di Selva, Marvucic-Prati, Melegari-Paoli e Borgonovo, hanno superato le semifinali. Le finali per le medaglie si svolgeranno sabato, mentre sono previste ancora le gare del doppio e dell’otto misto.

Selva, Marvucic-Prati, Melegari-Paoli e Borgonovo superano le semifinali e raggiungono l’ultimo atto. Sabato le prime quattro finali per le medaglie, in attesa delle prove del doppio e dell’otto misto. L’Italia porta dieci imbarcazioni nelle finali dei Mondiali Under 23 di canottaggio in corso a Duisburg, in Germania. Nella giornata di venerdì 24 luglio hanno conquistato il pass Marco Selva nel singolo maschile, Josef Marvucic e Marco Prati nel doppio, Guglielmo Melegari e Giovanni Paoli nel due senza e Luca Borgonovo nel singolo pesi leggeri. Le finali saranno distribuite tra sabato 25 e domenica 26 luglio. Il bilancio azzurro potrà essere ulteriormente aggiornato dopo le prove del doppio e dell’otto misto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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