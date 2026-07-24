Mondiali di Canottaggio Under 23 a Duisburg l’Italia piazza dieci barche in finale

A Duisburg, dieci barche italiane si sono qualificate per le finali dei Mondiali di canottaggio Under 23, in programma domani e domenica. L’Italia ha conquistato le finali in diverse categorie, in attesa delle ultime sfide del doppio e dell’otto misto. Le imbarcazioni azzurre gareggeranno nelle prove decisive, con l’obiettivo di ottenere medaglie. La competizione prosegue con le ultime qualificazioni, mentre le finali si terranno nel fine settimana.

Duisburg, 24 luglio 2026 – In attesa delle sfide del doppio e otto misto, saranno dieci le imbarcazioni azzurre che, domani e domenica, affronteranno le finali ai Mondiali Under 23. A Duisburg, il pass per l’ultimo atto della competizione viene staccato oggi dal singolista Marco Selva, dal doppio maschile di Josef Marvucic e Marco Prati, dal due senza maschile di Guglielmo Melegari e Giovanni Paoli e dal singolista leggero Luca Borgonovo. I campioni mondiali uscenti Marvucic e Prati superano l’Irlanda nella seconda parte di gara e vanno a vincere con un vantaggio di 1.45 al traguardo. E’ il miglior tempo delle semifinali, inferiore di un secondo rispetto a quello registrato dal Portogallo nell’altro confronto odierno. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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