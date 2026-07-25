Sabino Di Palma, 77 anni, è deceduto dopo due mesi dall'aggressione avvenuta il 30 maggio in strada a Canosa di Puglia. L'uomo è stato colpito con violenza durante una lite e aveva subito gravi ferite. La figlia ha commentato sui social: «Papà avrà giustizia». La morte è stata confermata nelle ultime ore.

È morto a quasi due mesi dall'aggressione subita Sabino Di Palma, l'uomo di 77 anni di Canosa di Puglia, nel nord Barese, picchiato con violenza in strada lo scorso 30 maggio. La vittima, che aveva riportato un grave trauma cranico, era stata prima ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria, e poi trasferita in un hospice a Bisceglie dove è deceduto nella tarda serata di ieri, 24 luglio. Il corpo dell'uomo si trova adesso nell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari dove sarà effettuata, nei prossimi giorni, l'autopsia. Per l'aggressione era stato fermato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio un 48enne con precedenti di polizia, che ora potrebbe rispondere di omicidio. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Canosa di Puglia, picchiato in strada dopo una lite: 77enne muore dopo due mesi. La figlia sui social: «Papà avrai giustizia»

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Morto durante intervento della polizia a Bologna, la sorella: Ucciso a sangue freddo, giustizia

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