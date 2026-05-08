Cristel Carrisi torna a fare musica dopo la frecciatina contro Al Bano le critiche sui social | Figlia di papà

Cristel Carrisi ha annunciato il suo ritorno alla musica dopo diversi anni di assenza. La decisione è arrivata in seguito a una serie di commenti negativi sui social, dove le è stata rivolta l’accusa di essere “figlia di papà”. La cantante ha scelto di riprendere il percorso musicale, mentre sui social si sono susseguite reazioni di vario genere.

Cristel Carrisi ha annunciato il suo ritorno alla musica dopo anni lontano dalle scene e sui social è stata duramente attaccata. Figlia di Al Bano e Romina Power, in un momento di tensioni familiari pubbliche, è stata accusata di essere una "figlia di papà" e ha scelto di rispondere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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