Lite in piazza a Canosa 77enne ridotto in fin di vita | si cerca l' aggressore

Da baritoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 77 anni è stato aggredito nella sera di sabato 30 maggio in piazza a Canosa di Puglia. È stato trasportato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bonomo di Andria. Le forze dell’ordine stanno cercando l’autore dell’aggressione. La dinamica dell’evento e le motivazioni non sono state ancora rese note.

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Un uomo di 77 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bonomo di Andria dopo essere stato vittima di una violenta aggressione avvenuta nella serata di sabato 30 maggio a Canosa di Puglia.L'episodio, del quale ancora non si conosce nel dettaglio il motivo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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