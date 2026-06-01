Lite in piazza a Canosa 77enne ridotto in fin di vita | si cerca l' aggressore

Notizia in breve

Un uomo di 77 anni è stato aggredito nella sera di sabato 30 maggio in piazza a Canosa di Puglia. È stato trasportato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bonomo di Andria. Le forze dell’ordine stanno cercando l’autore dell’aggressione. La dinamica dell’evento e le motivazioni non sono state ancora rese note.