Canale 5 ha annunciato l’arrivo di “My Sweet Lie”, una nuova serie turca. La fiction vede come protagonista Furkan Palali, attore già noto in Italia per il ruolo in “Terra Amara” e per la partecipazione a “Ballando con le Stelle” nel 2024. La programmazione prosegue con una serie di produzioni turche, consolidando la linea di offerta del canale. Nessuna informazione è stata comunicata sulla data di inizio o sulla durata della trasmissione.

La scorpacciata di turcate su Canale 5 continua. Arriva My Sweet Lie, nuova dizi con protagonista Furkan Palali, noto in Italia sia per il ruolo di Fikret Fekeli in Terra Amara che per la partecipazione nel 2024 a Ballando con le Stelle. La soap andrà in onda da lunedì 3 agosto alle 14.45 e si inserirà tra quelle già presenti ogni pomeriggio sulla rete ammiraglia Mediaset. My Sweet Lie: trama e anticipazioni. Nejat Y?lmaz (Furkan Palali), designer di una linea d’occhiali di successo, ha cresciuto da solo la figlia Kayra (Lavinya Ünlüer) dopo essere stato abbandonato dalla moglie Aylin (Ege Kökenli) a causa di una depressione post partum. Per evitarle qualsiasi tipo di trauma, l’uomo ha dunque raccontato alla bambina che la madre si trova, da un po’ di tempo, in missione in Africa per aiutare altri bambini più sfortunati. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Canale 5 schiera un’altra turcata: arriva My Sweet Lie

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