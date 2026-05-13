Nelle prossime settimane, Canale 5 introdurrà in prime time una nuova produzione turca intitolata L’Erede. La serie, nota come dizi turca, vede tra i protagonisti attori come Ilhan, Aybüke Pusat e Biran Damla Yilmaz. Si tratta di un nuovo titolo che si inserisce nel palinsesto estivo del canale, pronto a raccontare una storia propria del genere.

Un nuovo dramma turco sta per prendere il via nell’estate di Canale 5. Nelle prossime settimane debutterà in prime time L’Erede, dizi turca con protagonisti?lhan?en, Aybüke Pusat e Biran Damla Y?lmaz. Ancora in onda in Turchia, dove ha debuttato lo scorso 18 settembre, la serie è attualmente composta da 31 episodi, in onda a cadenza settimanale su Now Turchia. L’Erede, trama e anticipazioni. Halef: Köklerin Ça?r?s? (titolo originale che significa Halef: Il richiamo delle radici ) segue le vicende di Serhat Yelduran (?lhan?en), un chirurgo di successo a Istanbul originario di Urfa. La sua famiglia è da anni in contrasto con quella dei Korda?l?.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - L’Erede, la nuova ‘turcata’ di Canale 5

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