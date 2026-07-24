PALINSESTI 2-8 AGOSTO 2026 | CANALE 5 TRA OPPENHEIMER E LA NUOVA TURCATA
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 2 all’8 agosto 2026. In aggiornamento! D: Noos: L’Avventura della Conoscenza (35) L: Il Giovane Montalbano R M: M: G: DOC: Nelle Tue Mani 3 (46) R V: TIM Summer Hits: Il Meglio S: Sanremo Top (12) R D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: M: M: Oppenheimer 1ªTv G: V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin 8 (1010) R il 0208, ore 15:45 – Colpo di Luna il 0408, ore 23:20 – Premio Bellisario dal 0308, ore 14:45 – My Sweet Lie new dal 0308, ore 15:45 – Be My Sunshine 1ªTv D: sport L: sport M: sport + Storie al Bivio di Sera M: sport G: Il Commissario Rex 1ªTv V: L’Ispettore Coliandro R S: D: Le Iene Presentano: Il Verdetto R L: The Enforcer 1ªTv M: Yoga Radio Estate (14) new M: Chicago P. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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