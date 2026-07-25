La prima giornata dei Campionati Italiani di atletica 2026 si svolgerà il 25 luglio allo stadio Ridolfi di Firenze, con l’assegnazione di quindici titoli nazionali. Tra gli atleti in evidenza ci sono un velocista e una mezzofondista, che parteciperanno alle gare di sprint e mezzofondo. La manifestazione sarà trasmessa in diretta TV.

Si alza il sipario sui Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera 2026. Sabato 25 luglio lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà la prima giornata della rassegna tricolore, con l’assegnazione di quindici titoli nazionali. In gara numerarsi protagonisti della Nazionale, tra cui Marcell Jacbos, Zynab Dosso, Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri, Andy Diaz e Andrea Dallavalle. Le competizioni inizieranno alle 17 e proseguiranno fino in tarda serata. Grande attesa per le prove di velocità. Le batterie dei 100 metri femminili scatteranno alle 19.30, seguite dieci minuti più tardi da quelle maschili. Le finali sono previste rispettivamente alle 20. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati Italiani di atletica 2026, Jacobs e Battocletti accendono la prima giornata: orari e diretta TV

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