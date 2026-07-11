Durante la seconda giornata dei Campionati italiani U23 a Molfetta, un atleta ha stabilito un nuovo record nei 400 metri. L’evento, trasmesso in diretta su Atletica italiana Tv, ha visto anche altre prestazioni di rilievo e sorprese tra i giovani atleti. La manifestazione si è conclusa con risultati che potrebbero segnare un punto di svolta per alcuni partecipanti. Nessuna altra informazione sui tempi o sui nomi degli atleti coinvolti è stata ancora comunicata.

Un’altra giornata è passata in rassegna a Molfetta con grandi prestazioni e sorprese. L’evento è stato trasmesso in diretta su Atletica italiana Tv Una prestazione destinata a fare storia, quella andata in scena nella seconda giornata dei Campionati italiani under 23 a Molfetta. Mohamed Soudassi, 19enne talento siciliano di origini marocchine, polverizza il proprio primato personale nei 400 metri con un clamoroso 45.10, migliorandosi di oltre un secondo e piazzandosi al quinto posto nelle liste italiane di ogni epoca. Il portacolori dell’Enterprise Sport & Service, nato a Khouribga e cresciuto ad Avola (Siracusa) sotto la guida tecnica di Pasquale Aparo, ha disputato una corsa efficace e leggera, nonostante le condizioni ventose. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Molfetta 2026, Campionati italiani U23: Soudassi vola nei 400. Rivivi l’evento su Atletica italiana Tv

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Campionati Italiani U23 2026 Molfetta | 5000m Femminili

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