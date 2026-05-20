Meeting di Savona Dosso domina i 100 metri | Jacobs chiude in 10.01 ventoso – Le emozioni su Atletica Italiana TV

Durante un meeting a Savona, Dosso ha vinto i 100 metri con un tempo che ha fatto parlare. Jacobs, invece, ha concluso la gara in 10.01 secondi, con una condizione di vento favorevole. La campionessa mondiale indoor ha invece segnato 11.07 nei 100 metri. L'evento è stato trasmesso su Atletica Italiana TV, offrendo agli spettatori un aggiornamento sulle prestazioni più recenti degli atleti italiani. La manifestazione ha visto anche altre gare e commenti in diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui