Meeting di Savona Dosso domina i 100 metri | Jacobs chiude in 10.01 ventoso – Le emozioni su Atletica Italiana TV
Durante un meeting a Savona, Dosso ha vinto i 100 metri con un tempo che ha fatto parlare. Jacobs, invece, ha concluso la gara in 10.01 secondi, con una condizione di vento favorevole. La campionessa mondiale indoor ha invece segnato 11.07 nei 100 metri. L'evento è stato trasmesso su Atletica Italiana TV, offrendo agli spettatori un aggiornamento sulle prestazioni più recenti degli atleti italiani. La manifestazione ha visto anche altre gare e commenti in diretta.
La campionessa mondiale indoor firma un ottimo 11.07 nei 100 metri. Marcell Jacobs torna in pista con un promettente 10.01 ventoso. Successi anche per Leonardo Fabbri nel peso e segnali importanti da Derkach, Coiro e Benati. Il Meeting internazionale Città di Savona regala indicazioni molto incoraggianti all’atletica italiana in vista degli Europei di Birmingham. Protagonisti assoluti della serata sulla pista della Fontanassa sono stati Zaynab Dosso e Marcell Jacobs, entrambi al debutto stagionale outdoor nei 100 metri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Jacobs 10.11 ventoso, Dosso 11.14 in batteria Sprinter azzurri al debutto a Savona e qualificati per la finale nei 100: Marcell vento +2.6, Zaynab +0.8. Finali dalle 17.25 DIRETTA TV su @RaiSport Ph. Montesano / Meeting Savona #atleticaitaliana x.com
DOSSO 11.07 La campionessa del mondo indoor apre la stagione con la vittoria nei 100 metri di Savona: vento +2.0 in finale per Zaynab Ph. Montesano/Meeting di Savona #atleticaitaliana facebook
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