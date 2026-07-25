Il direttore dell’Fbi ha visitato la Cambogia, un viaggio insolito per un alto dirigente statunitense. La visita ha avuto come scopo ufficiale il rafforzamento della collaborazione tra Stati Uniti e Cambogia contro la criminalità organizzata. La missione si è svolta in un momento di tensione tra i due paesi, ma non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sui risultati dell’incontro.

Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha effettuato un raro viaggio in Cambogia. La motivazione ufficiale della trasferta? Il rafforzamento congiunto tra Washington e Phnom Penh del contrasto alla criminalità organizzata. A prima vista può sembrare una spiegazione convincente. I cittadini statunitensi perdono del resto ogni 12 mesi circa 10 miliardi di dollari a causa di reiterate truffe online che hanno il loro epicentro proprio da queste parti. Un report dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha invece stimato fino a 114 miliardi di perdite considerando l’intera regione dell’Asia-Pacifico. E ancora: secondo una ricerca dello United States Institute of Peace, soltanto nella nazione cambogiana frodi del genere muoverebbero un giro d’affari annuo di circa 12,5 miliardi, ovvero la metà esatta del pil cambogiano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cambogia e Thailandia, lo strano viaggio del capo dell’Fbi

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