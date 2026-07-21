Il capo dell’Fbi prepara una visita in Russia tra polemiche e diplomazia

Il direttore dell’Fbi sta programmando una visita in Russia per l’autunno, segnando uno degli incontri ufficiali più rari tra Stati Uniti e Russia dall’inizio del conflitto in Ucraina. La notizia ha suscitato polemiche e discussioni sulla possibilità di un dialogo tra le due nazioni. La visita è ancora in fase di pianificazione e non sono stati comunicati dettagli sui temi che verranno affrontati o sulle modalità dell’incontro.

Il direttore dell’Fbi, Kash Patel, sta pianificando una visita in Russia il prossimo autunno, in quello che sarebbe uno dei più insoliti contatti istituzionali tra Washington e Mosca dall’inizio della guerra in Ucraina. A rivelarlo è Politico, che cita un funzionario statunitense e un’altra fonte a conoscenza del dossier. Secondo il giornale, il viaggio è previsto per il 14 e 15 ottobre, con tappe a Mosca e San Pietroburgo. L’ospite dovrebbe essere l’Fsb, il servizio di sicurezza interno russo, uno degli eredi del Kgb di era sovietica. Al momento non è chiaro se Patel incontrerà il presidente Vladimir Putin o altri esponenti del Cremlino, né quale sarà l’agenda dei colloqui. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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