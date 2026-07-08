Il governo britannico ha creato un fondo da 25 milioni di sterline destinato alla prevenzione di future pandemie nel Sud-Est asiatico. La Thailandia e la Cambogia sono le prime a beneficiare di questa iniziativa. Il finanziamento mira a sostenere interventi sanitari e rafforzare le capacità di risposta alle emergenze nella regione. La somma è stata destinata a progetti specifici e interventi di prevenzione per contenere rischi di diffusione di malattie.

Un fondo da 25 milioni di sterline per prevenire nuove pandemie nell’area del Sud-Est asiatico. È questa la nuova mossa ideata dal governo britannico sul fronte sanitario. Così come spiegato dal ministro britannico per i Rapporti con il Sud-Est asiatico, Seema Malhotra, l’obiettivo di Londra è duplice: da un lato aiutare le popolazioni di quell’area del mondo a evitare nuove emergenze sanitarie, dall’altro fermare sul nascere potenziali pandemie. Del resto, si tratta di una delle regioni dove virus della famiglia dei coronavirus e molto simili alla Sars del 2003 circolano tra gli animali selvatici che popolano le foreste. La densità urbana in aumento e la convivenza tra uomo e ambienti un tempo solo selvatici, costituiscono elementi che aumentano il rischio della diffusione di virus difficilmente controllabili. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Londra, 25 milioni di sterline contro le pandemie nel Sud-Est asiatico: Thailandia e Cambogia prime beneficiarie

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