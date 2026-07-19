Tour de France oggi tappa 15 ancora salite | il percorso con l’altimetria Gli orari tv e i favoriti +++ stampare alle 10

Da sport.quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La tappa 15 del Tour de France si conclude con un arrivo in quota a Plateau de Solaison, segnando la fine della seconda settimana della corsa. Il percorso include ancora numerose salite, e l’attenzione si concentra sul secondo posto in classifica generale. La gara prosegue con favoriti che si sfidano sulle pendenze impegnative, mentre il primo posto sembra ormai consolidato. Orari e copertura televisiva sono disponibili per gli appassionati che seguono la corsa.

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Le Markstein, 18 luglio 2026 – Chiusura di seconda settimana di Tour de France ancora nel segno delle salite. La quindicesima tappa prevede l’arrivo in quota a Plateau de Solaison, ma occorre sottolineare un dato che sembra ormai inequivocabile: si gioca per il secondo posto. Tadej Pogacar ha messo la propria firma anche a Le Markstein, nella tappa 14, arrivando in solitaria dopo un attacco negli ultimi chilometri del Col du Haag, staccando ancora una volta i rivali, ormai tutti distanziati di oltre quattro minuti in classifica. La Uae, tra l’altro, ha fatto doppietta con il secondo posto di Del Toro, davanti a un ottimo Seixas, confermandosi uno squadrone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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