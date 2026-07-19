Tour de France oggi tappa 15 ancora salite | il percorso con l’altimetria Gli orari tv e i favoriti +++ stampare alle 10

Notizia in breve

La tappa 15 del Tour de France si conclude con un arrivo in quota a Plateau de Solaison, segnando la fine della seconda settimana della corsa. Il percorso include ancora numerose salite, e l’attenzione si concentra sul secondo posto in classifica generale. La gara prosegue con favoriti che si sfidano sulle pendenze impegnative, mentre il primo posto sembra ormai consolidato. Orari e copertura televisiva sono disponibili per gli appassionati che seguono la corsa.