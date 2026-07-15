Tour de France 2026 | percorso e favoriti della tappa 10 a Le Lioran ancora salite
Il Tour de France 2026 riparte oggi con la tappa 10, da Aurillac a Le Lioran, lunga 166,6 chilometri. I ciclisti devono affrontare sette Gran Premi della Montagna, con salite ripide e ostacoli impegnativi. La corsa si concentra su un percorso ricco di salite, che potrebbe influenzare gli sviluppi della gara. Non sono stati ancora annunciati i favoriti, ma le salite rappresentano un elemento chiave per le strategie di squadra.
Il Tour de France riparte oggi 14 luglio con la tappa 10 da Aurillac a Le Lioran. I ciclisti affrontano 7 Gran Premi della Montagna lungo i 166,6 chilometri previsti. La carovana del Tour de France scatta alle 13:00, arrivo previsto intorno alle 17:02. I 25 chilometri iniziali del tracciato offrono un rapido avvio in pianura fino al posizionamento del traguardo volante. Da quel preciso momento in avanti la strada sale senza alcuna sosta. Il gruppo affronta la Côte de Pailherols con 3 chilometri al 7,2 % di pendenza media, seguita dal Col de la Griffoul di 5,9 chilometri al 6,7 %. Le fatiche continuano sul Col de Prat de Bouc, lungo 3,1 chilometri al 6,5 %, e sulla successiva Côte de Murat, lunga 5,2 chilometri al 5,3 %. 🔗 Leggi su Sportface.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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