Camarda che show in amichevole! Milan e Italia ripartite da lui!

Durante un'amichevole, Francesco Camarda ha guidato il Milan, mostrando una prestazione da leader. La sua presenza ha influenzato il ritmo della squadra, segnando un segnale importante per il club e la nazionale. Camarda ha preso in mano le redini della partita, dimostrando sicurezza e determinazione. La sua prova ha attirato l'attenzione di allenatori e osservatori, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per il futuro.

Francesco Camarda trascina il Milan in amichevole: prestazione da leader, un segnale forte per rossoneri e Nazionale. Francesco Camarda si è preso il Milan di Ruben Amorim in una sola sera. Al Celtic Park di Glasgow, nella prima amichevole del precampionato, il classe 2008 ha firmato una doppietta decisiva nel 2-2 contro il Celtic, trasformando un test estivo in un manifesto sul suo futuro rossonero. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il Milan, sotto di due gol all’intervallo per gli errori in impostazione di Pavlovic e Ricci, sembrava avviato verso una sconfitta annunciata contro una squadra già più avanti nella preparazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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