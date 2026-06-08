Francesco Camarda ha esordito con la nazionale italiana, raccogliendo i primi numeri ufficiali nelle sue partite. Il club di appartenenza sta valutando le prossime mosse per il suo sviluppo, considerando le prestazioni finora registrate. Non sono stati annunciati piani definitivi o trasferimenti immediati, ma si continua a seguire con attenzione il percorso del giovane attaccante.

Il Milan entra nella settimana decisiva per il suo futuro: Gerry Cardinale deve ancora decidere a chi affidare il progetto per far rinascere i rossoneri dopo due stagioni terminate con dei fallimenti. Il Diavolo, infatti, non giocherà in Champions League in due stagioni consecutive, dei risultati pesanti per il bilancio (e non solo) del Milan. Chi farà parte della nuova dirigenza dovrà anche decidere cosa fare dei giocatori al rientro dai prestiti, compreso Francesco Camarda. L'attaccante ha esordito con la maglia dell'Italia dopo alcune partite con l'Under 21. La redazione di Pianeta Milan ha chiesto i dati delle prime due partite con la Nazionale maggiore di Francesco Camarda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Camarda e l’esordio con l’Italia: ecco i suoi numeri. Quale è la strada migliore per lui e il Milan? | PM

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