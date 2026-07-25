Il Calendario Pirelli 2027 presenta un’interpretazione dell’India attraverso immagini di modelle e persone comuni scattate nelle strade. Le fotografie mostrano ambienti urbani e rurali, con dettagli di paesaggi, abiti e attività quotidiane. Il progetto si focalizza sulla rappresentazione visiva delle diversità culturali e geografiche del paese. Le immagini sono state realizzate in varie località, catturando scene di vita reale e ambientazioni tipiche. La serie fotografica si compone di scatti realizzati in diversi contesti e ambientazioni dell’India.

«Ci sono così tanti universi in un unico spazio. Tutto accade contemporaneamente e tu devi aspettare che si allinei con te. Sento ogni città, ogni stato, la sabbia, le montagne e l’oceano. E poi c’è l’emozione e poi c’è il colore. È come un’esplosione, ma se riesci ad allinearti con essa, allora sei in grado di trovare la pace in tutto questo insieme». L’India, secondo Avani Rai, non puoi raccontarla se non la senti. E il Calendario Pirelli 2027 prova a farlo affidandosi a tre grandi fotografi. Per la prima volta nella sua storia l’iconico The Cal è stato realizzato contemporaneamente da Sølve Sundsbø, già autore del Calendario Pirelli 2026, dal maestro indiano Raghu Rai, scomparso poco dopo l’avvio del progetto e dalla figlia Avani Rai chiamata a portare a termine l’opera del padre. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Calendario Pirelli 2027: l’India raccontata con modelle e gente comune, ritratte nelle strade

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Passaggio in India per «The Cal» 2027: le protagoniste sono modelle e gente comune, ritratte nelle stradeDue modelle e diverse persone comuni sono state fotografate nelle strade durante le riprese di «The Cal» 2027 in India.

C’è l’India nel Calendario Pirelli, tra tradizione e modernitàIl Calendario Pirelli 2027 si presenta con immagini provenienti dall’India, mescolando elementi di tradizione e modernità.

Temi più discussi: Calendario Pirelli 2027, nelle foto di backstage Bhavitha Mandava; Le prime immagini | C’è l’India nel Calendario Pirelli, tra tradizione e modernità; Calendario Pirelli 2027, l’anima dell’India nei volti di 9 donne di successo. Ecco le foto; Calendario Pirelli 2027, l'India protagonista: per la prima volta due fotografi raccontano un unico Paese.

Calendario Pirelli 2027, l’anima dell’India nei volti di 9 donne di successo. Ecco le foto x.com

Il calendario torna a 24 gp? reddit

Il Calendario Pirelli 2027, viaggio in India tra moda e realtà / SFOGLIA LA GALLERYIl Calendario Pirelli 2027 va in India in una edizione delle prime volte: la prima volta in India, la prima volta che un fotografo torna per due anni di seguito dietro all'obiettivo (il norvegese S›lv ... ansa.it

Calendario Pirelli 2027, l'India protagonista con due sguardi fotograficiPirelli ha annunciato che l'edizione 2027 del proprio celebre Calendario, conosciuto a livello internazionale semplicemente come The Cal, ... dailyexpress.it