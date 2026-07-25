Il livello del Lago Maggiore si trova a 35 centimetri sotto lo zero idrometrico, con solo l’8% di riempimento. La siccità ha ridotto drasticamente il volume d’acqua, portando a restrizioni sul trasporto di persone e merci. Sono stati introdotti limiti di peso sui traghetti e stop temporanei a camion e bus. La situazione si mantiene critica, con i livelli idrometrici tra i più bassi registrati negli ultimi anni.

Sesto Calende (Varese) – Trentacinque centimetri sotto lo zero idrometrico. Appena l'8% di riempimento. Numeri che fotografano una situazione sempre più drammatica per il lago Maggiore, stretto nella morsa di una delle peggiori siccità degli ultimi anni. La crisi non risparmia nemmeno gli altri grandi laghi del Nord. Il lago di Como, ad esempio, è sceso all'8,8% di riempimento, con un livello di 25 centimetri sotto lo zero idrometrico. https:www.ilgiorno.itcronacasiccita-fiumilaghi-acqua-potabile-eo7glesi “Un’emergenza che si aggrava di ora in ora". I dati del Consorzio del Ticino raccontano un'emergenza che si aggrava di ora in ora. Nelle ultime 72 ore il lago ha perso oltre sette centimetri, con un abbassamento medio superiore ai due centimetri al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caldo e siccità, Lago Maggiore sempre più giù: nuovo limite di peso sui traghetti, stop a camion e bus

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