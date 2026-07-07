Laveno (Varese), 7 luglio 2026 – Il lago Maggiore continua a perdere acqua e scattano le prime limitazioni per la navigazione. Da oggi, martedì 7 luglio la Navigazione Lago Maggiore ha infatti imposto una riduzione del peso massimo dei veicoli trasportabili sulle motonavi della tratta Intra-Laveno, una delle più utilizzate per collegare le due sponde del Verbano. La limitazione. La decisione è stata presa a causa del costante abbassamento del livello del lago, ormai sempre più vicino alla soglia di magra. Da domani potranno imbarcarsi soltanto veicoli con un peso complessivo massimo di 380 quintali, una misura destinata a garantire la sicurezza della navigazione ma che rischia di creare disagi soprattutto per il trasporto di mezzi pesanti e commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Lago Maggiore sempre più basso, vicino alla soglia di magra: scattano i primi divieti di navigazione

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