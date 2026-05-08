Lago Trasimeno il caso Moon in June e lo stop dei traghetti La Regione | Sospensione ipotetica È necessario fare chiarezza

Quest’anno, l’evento Moon in June previsto sull’Isola Maggiore del Lago Trasimeno non si svolgerà, causando l’annullamento dei tradizionali concerti al tramonto. La Regione ha dichiarato che si tratta di una sospensione ipotetica e che è ancora necessario fare chiarezza sui motivi che hanno portato alla decisione. Nel frattempo, sono stati temporaneamente sospesi anche i servizi di traghetti che collegano l’isola al territorio circostante.

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“Quest’anno Moon in June non si svolgerà all’Isola Maggiore. Non sarà così ripetuta la magia dei concerti al tramonto grazie alla location che era il vero cuore della rassegna estiva. Dopo nove anni di concerti memorabili, esclusa la parentesi dello stop di due anni per il covid, doccia fredda.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate L'acqua bassa ferma i traghetti, niente Isola Maggiore per Moon in JuneLa magia dei concerti al tramonto sull'Isola Maggiore, da nove anni il vero cuore pulsante del Moon in June festival, quest'anno non si ripeterà. Leggi anche: Moon in June Arrivano Silvestri e i Negrita Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il lago Trasimeno è in piena emergenza e la regione continua con la propaganda; Acqua bassa al Trasimeno, Melasecche: Il lago è in piena emergenza; Navigazione non garantita, Moon in June sposta i concerti dall’isola Maggiore; Sono nato nel posto sbagliato: il pizzaiolo campione del mondo che ha portato Napoli sul Trasimeno. Acqua bassa al Trasimeno, Melasecche: Il lago è in piena emergenzaIl capogruppo della Lega Umbria è intervenuto a seguito alla decisione di spostare il concerto di Daniele Silvestri dall’Isola Maggiore a Tuoro a causa delle difficoltà nei collegamenti lacustri ... perugiatoday.it Allarme siccità, il Lago Trasimeno è troppo basso e i traghetti più grandi non possono navigareCASTIGLIONE DEL LAGO - L’acqua è così poca che le barche più grandi non possono navigare. Succede al Lago Trasimeno, dove il problema siccità produce addirittura la necessità di rivedere il servizio ... ilmessaggero.it Domenica – Trasimeno Coast to Coast Partenza da Piazzale Ostiense Navigazione sul Lago Trasimeno fino all’Isola Polvese e, nel pomeriggio, visita del borgo di Panicale, tra vicoli, panorami e atmosfere senza tempo. Una domenica tra lago, n facebook Umbria, vista sul Lago Trasimeno da Panicale. x.com