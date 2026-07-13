Calciomercato Napoli blindato Antonio Vergara | accordo per il rinnovo fino al 2031 e adeguamento di stipendio

Il giocatore ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla squadra fino al 2031, con un adeguamento dello stipendio. L’accordo è stato raggiunto recentemente e si inserisce in una strategia di consolidamento del patrimonio tecnico della squadra. La firma rappresenta un passo importante per il club, che intende mantenere uno dei talenti più promettenti nel proprio organico. La trattativa si è conclusa senza dettagli pubblici sulle cifre, e il rinnovo mette in sicurezza il calciatore per i prossimi anni.

Calciomercato Napoli, Antonio Vergara rinnova fino al 2031 con adeguamento di stipendio. Tutti i dettagli del prolungamento. Il Napoli guarda al futuro in ottica strategica e si muove con decisione per blindare uno dei gioielli più cristallini del proprio patrimonio tecnico. La società azzurra ha infatti raggiunto una totale intesa per il rinnovo di contratto di Antonio Vergara, promettente trequartista classe 2003. La dirigenza partenopea ha voluto accelerare i tempi per respingere i potenziali inserimenti delle concorrenti sul mercato, stringendo i contatti decisivi con gli agenti del calciatore per blindare il proprio talento a lunghissima scadenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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