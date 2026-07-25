Il calciatore Thuram dovrebbe rimanere in squadra, anche dopo un infortunio che ne ha rallentato le prestazioni. Intanto, i dirigenti stanno valutando una possibile cessione tra i difensori Bremer e Kalulu, oppure tra l’attaccante Conceicao. La società sta riflettendo sulle opzioni per rafforzare il roster, mantenendo in considerazione anche altre trattative in corso.

di Francesco Spagnolo Calciomercato Juve, Thuram verso la conferma anche per l’infortunio. Carnevali e Massara ragionano su una cessione fra Bremer, Kalulu e Conceicao. Le strategie operative legate al calciomercato della Juve sono in continuo movimento. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, uno dei calciatori precedentemente inseriti nella lista dei possibili sacrificabili è Khephren Thuram. Tuttavia, le sue precarie condizioni fisiche ne hanno momentaneamente bloccato l’uscita. Il centrocampista francese è infatti ancora alle prese con la sindrome femuro-rotulea che lo ha condizionato nel finale della scorsa stagione, costringendolo a iniziare il ritiro con un piano di allenamento personalizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Thuram verso la permanenza. Carnevali e Massara ragionano su un’altra cessione importante. I nomi

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