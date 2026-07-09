La Juventus ha convocato un summit tra Spalletti, Carnevali e Massara per discutere di tre possibili acquisti in difesa. La società ha già individuato il candidato preferito, mentre continua a lavorare anche per rinforzare il reparto offensivo, puntando su un centravanti di peso e un portiere. La sessione di mercato estiva si concentra su questi obiettivi, con decisioni attese nelle prossime settimane.

. Ecco chi è il preferito dai bianconeri. La Juventus ha ben chiare le proprie priorità per la sessione estiva di mercato, focalizzate principalmente sulla ricerca di un nuovo numero uno e di un centravanti di peso. Questo, però, non significa che la dirigenza stia trascurando il reparto arretrato. Nei pensieri dei vertici bianconeri c’è sempre l’acquisto di un difensore centrale, e il nome che intriga maggiormente l’area tecnica resta stabilmente quello di Jhon Lucumì del Bologna. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’intreccio contrattuale e l’insidia della Premier League. Il... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, pronto il summit Spalletti-Carnevali-Massara: tre nomi per la difesa

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