Calciomercato Juve LIVE | Bremer verso la cessione tre i nomi per la porta del futuro

Durante il calciomercato, si è deciso di cedere il difensore Bremer. Nel frattempo, si stanno valutando tre nomi per il ruolo di portiere del futuro. La redazione segue in tempo reale tutte le trattative, con aggiornamenti su incontri e affari conclusi. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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