Calciomercato Inter se parte Pavard cambia la strategia | per la difesa si cerca un profilo d’esperienza

Se Benjamin Pavard lascia l’Inter, i nerazzurri puntano a un difensore con più esperienza, come Francesco Acerbi. La cessione del francese potrebbe portare a un cambio di strategia, con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva con un profilo più affidabile. Attualmente, il futuro di Pavard è ancora incerto, e la società valuta le prossime mosse in base alle eventuali uscite.

di Alberto Petrosilli Daniele Mari: in caso di cessione del francese Pavard, i nerazzurri punterebbero su un “usato sicuro” alla Francesco Acerbi. Il futuro di Benjamin Pavard resta uno dei temi più delicati del mercato dell’ Inter. Sebbene il difensore francese faccia ancora parte del progetto nerazzurro, un’eventuale cessione costringerebbe il club a rivedere le proprie strategie per il reparto arretrato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riferito dal giornalista Daniele Mari, la dirigenza avrebbe già individuato la linea da seguire nel caso in cui Pavard dovesse lasciare Milano. L’obiettivo non sarebbe quello di investire su un giovane di prospettiva, ma di puntare su un difensore affidabile, esperto e già pronto per garantire rendimento immediato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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ROMERO: L'INTER ACCELERAECCO COME CAMBIEREBBE LA DIFESALE ULTIME VERSO IL KARLSRUHER

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