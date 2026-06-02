Il mercato dell'Inter si concentra sull'acquisto di un difensore dell'Udinese, con una preferenza per il giocatore se parte Bisseck. La dirigenza sta preparando una strategia per il centrale, con l'obiettivo di rinforzare il reparto arretrato. Nel frattempo, un membro dello staff ha richiesto rinforzi di livello elevato per migliorare la rosa difensiva. La situazione rimane in fase di definizione, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell'operazione.

Inter News 24 Mercato Inter, Chivu chiede rinforzi di spessore per il reparto arretrato: la dirigenza prepara la strategia per il centrale dell’Udinese. L’Inter lavora per ristrutturare la difesa e la prima scelta (secondo La Gazzetta dello Sport ) è quella di puntare su Oumar Solet. Il tecnico Cristian Chivu ha chiesto, come rinforzo, un potenziale titolare, conscio che non avrà più Acerbi, che De Vrij deve ancora decidere se rinnovare o meno e che anche la posizione di Bisseck è in bilico. Se dovesse andare via il tedesco, l’altro nome nel mirino dei nerazzurri sarebbe Ndicka. La priorità assoluta di Piero Ausilio resta comunque il centrale francese in forza ai friulani, per il quale è già stata studiata una precisa proposta economica da presentare nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, ecco la strategia per l’acquisto di Solet. Se parte Bisseck si punta tutto su questo difensore

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MERCATO Inter CHIVU ha Fatto un Nome! OAKTREE Rivoluzione Partita!

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