Calciomercato Inter risparmio sugli esterni per rinforzare difesa e centrocampo! Ecco la strategia

L'Inter sta pianificando di ridurre gli acquisti di esterni per risparmiare e rafforzare difesa e centrocampo. Secondo il Corriere della Sera, la società ritiene il reparto offensivo già completo, senza bisogno di nuovi giocatori in quella zona. La strategia prevede di non investire su nuovi esterni e di concentrare risorse per migliorare altre aree della squadra. La scelta si inserisce in una linea di risparmio rispetto alle rivali di Serie A.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter è pronta a muoversi in controtendenza rispetto alle rivali di Serie A. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, la società di Viale della Liberazione considera il proprio attacco già completo e privo di necessità di nuovi innesti. Di conseguenza, i vertici nerazzurri intendono riallocare il budget strategico per concentrare i propri sforzi finanziari su centrocampo e reparto arretrato. Il Piano di Mercato per la Difesa: Cristian Romero in Cima alla Lista. Se la dirigenza sceglierà di non effettuare investimenti pesanti sugli esterni, il tesoretto estivo verrà dirottato verso un profilo di altissimo livello da regalare a Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Bomba di calciomercato Inter, oltre a Khalaili c'è un altro esterno destro.

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