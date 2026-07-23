Calciomercato Inter risparmio sugli esterni per rinforzare difesa e centrocampo! Ecco la strategia

Da internews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter sta pianificando di ridurre gli acquisti di esterni per risparmiare e rafforzare difesa e centrocampo. Secondo il Corriere della Sera, la società ritiene il reparto offensivo già completo, senza bisogno di nuovi giocatori in quella zona. La strategia prevede di non investire su nuovi esterni e di concentrare risorse per migliorare altre aree della squadra. La scelta si inserisce in una linea di risparmio rispetto alle rivali di Serie A.

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Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter  è pronta a muoversi in  controtendenza  rispetto alle rivali di  Serie A. Secondo le indiscrezioni riportate dal  Corriere della Sera, la  società di Viale della Liberazione  considera il proprio  attacco già completo  e privo di necessità di nuovi innesti. Di conseguenza, i  vertici nerazzurri  intendono  riallocare il budget strategico  per concentrare i propri sforzi finanziari su  centrocampo  e  reparto arretrato. Il Piano di Mercato per la Difesa: Cristian Romero in Cima alla Lista. Se la  dirigenza  sceglierà di non effettuare  investimenti pesanti sugli esterni, il  tesoretto estivo  verrà dirottato verso un  profilo di altissimo livello  da regalare a  Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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