Calciomercato Inter il Palermo accelerà per Kamate | si tratta per il prestito

Notizia in breve

Il Palermo sta accelerando sulla trattativa per portare in prestito il centrocampista Kamate, attualmente sotto contratto con l’Inter. L’obiettivo dei rosanero è rafforzare il reparto mediano e puntare alla promozione in Serie A. L’Inter, allenata da Inzaghi, valuta la possibilità di cedere il giocatore in prestito. La trattativa tra le due società è in fase avanzata, con l’accordo che potrebbe essere definito a breve.