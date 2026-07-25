Calciomercato Inter il Palermo accelerà per Kamate | si tratta per il prestito
Il Palermo sta accelerando sulla trattativa per portare in prestito il centrocampista Kamate, attualmente sotto contratto con l’Inter. L’obiettivo dei rosanero è rafforzare il reparto mediano e puntare alla promozione in Serie A. L’Inter, allenata da Inzaghi, valuta la possibilità di cedere il giocatore in prestito. La trattativa tra le due società è in fase avanzata, con l’accordo che potrebbe essere definito a breve.
di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, il Palermo accelerà per Kamate: il centrocampista nel mirino di Inzaghi per puntare alla Serie A. Si tratta per il prestito. Il Palermo ha intensificato i contatti per assicurarsi Issiaka Kamate, giovane centrocampista dell’ Inter classe 2005, reduce da un prestito al Modena. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, i rosanero credono fortemente nelle qualità del giocatore e vedono in lui un tassello fondamentale per la prossima stagione. Inzaghi punta Kamate. Sarebbe stato proprio Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, a richiedere esplicitamente la presenza del 21enne in rosa, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo e provare a centrare la promozione in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Notizie e thread social correlati
Inter, Issiaka Kamaté nel mirino del Padova: possibile prestito in Serie B anche per il centrocampistaIl Padova sta trattando con l’Inter per un prestito in Serie B di Issiaka Kamaté, centrocampista ancora in rosa alla società nerazzurra.
Leggi anche: Calciomercato Inter, Issiaka Kamate vola in Belgio: accordo vicino con il Westerlo
Temi più discussi: Calciomercato Inter, scelto il difensore: si accelera; Inter, in difesa il prescelto è Romero: contatti diretti con il Tottenham e l'entourage (a Milano); Romero promosso, Spence si allontana: le priorità dell'Inter sul mercato; Roma contro Inter: Gasp sfida Chivu per l'esterno destro.
POLEMICA per il nuovo Colpo da 50 Milioni dell'Inter #Romero #Inter #PassioneInter #FCIM #calciomercato facebook
#Calciomercato Riepilogo affari al #19luglio delle 20 squadre #SerieB /4 #Padova #Palermo #Pisa e #Sampdoria Vedi tabellamercatob.altervista.org x.com
Cessione per l’Inter: formula e nuova squadra | CMTrasferimento definito in casa Inter: via libera per la cessione del giovane talento nel campionato di Serie B ... calciomercato.it
Calciomercato Serie B: Gyasi al Palermo, Verreth al Bari, si muovono Spezia, Avellino e ModenaCalciomercato Palermo: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. | Pagina 2 ... sport.virgilio.it