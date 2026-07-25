Calciomercato Inter il Palermo accelerà per Kamate | si tratta per il prestito

Da internews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Palermo sta accelerando sulla trattativa per portare in prestito il centrocampista Kamate, attualmente sotto contratto con l’Inter. L’obiettivo dei rosanero è rafforzare il reparto mediano e puntare alla promozione in Serie A. L’Inter, allenata da Inzaghi, valuta la possibilità di cedere il giocatore in prestito. La trattativa tra le due società è in fase avanzata, con l’accordo che potrebbe essere definito a breve.

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di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, il Palermo accelerà per Kamate: il centrocampista nel mirino di Inzaghi per puntare alla Serie A. Si tratta per il prestito. Il Palermo ha intensificato i contatti per assicurarsi Issiaka Kamate, giovane centrocampista dell’ Inter classe 2005, reduce da un prestito al Modena. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, i rosanero credono fortemente nelle qualità del giocatore e vedono in lui un tassello fondamentale per la prossima stagione. Inzaghi punta Kamate. Sarebbe stato proprio Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, a richiedere esplicitamente la presenza del 21enne in rosa, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo e provare a centrare la promozione in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

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