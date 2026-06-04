Calciomercato Inter Issiaka Kamate vola in Belgio | accordo vicino con il Westerlo
Issiaka Kamate sta per trasferirsi in Belgio, dove firmerà con il Westerlo. L’accordo tra il club belga e il calciatore francese è ormai vicino, mentre l’Inter conserva ancora la proprietà del suo cartellino. Il trasferimento si concretizzerà con la formula di un prestito, senza dettagli ancora ufficiali sulla durata o eventuali clausole. Kamate si prepara a lasciare l’Italia dopo aver indossato la maglia nerazzurra.
di Lorenzo Vezzaro Il talento francese Issiaka Kamate pronto al trasferimento nella Pro League belga: l’Inter mantiene il controllo del cartellino. Nuova avventura alle porte per Issiaka Kamate. Il jolly offensivo classe 2004, grande protagonista nell’ultima stagione con l’ Inter U23 sotto la guida tecnica di Stefano Vecchi, è ormai in procinto di trasferirsi in Belgio per iniziare la sua prima vera esperienza calcistica tra i professionisti. Sulle tracce del talento francese c’è il Westerlo, club di metà classifica della Pro League belga, pronto ad accoglierlo per la prossima stagione. Il giovane esterno si è messo in grande evidenza grazie alla sua notevole duttilità tattica. 🔗 Leggi su Internews24.com
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