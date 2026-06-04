Calciomercato Inter Issiaka Kamate vola in Belgio | accordo vicino con il Westerlo

Notizia in breve

Issiaka Kamate sta per trasferirsi in Belgio, dove firmerà con il Westerlo. L’accordo tra il club belga e il calciatore francese è ormai vicino, mentre l’Inter conserva ancora la proprietà del suo cartellino. Il trasferimento si concretizzerà con la formula di un prestito, senza dettagli ancora ufficiali sulla durata o eventuali clausole. Kamate si prepara a lasciare l’Italia dopo aver indossato la maglia nerazzurra.