Inter Issiaka Kamaté nel mirino del Padova | possibile prestito in Serie B anche per il centrocampista

Notizia in breve

Il Padova sta trattando con l’Inter per un prestito in Serie B di Issiaka Kamaté, centrocampista ancora in rosa alla società nerazzurra. Il club sta inoltre valutando altri giovani, come Alexiou e De Pieri, già ceduti in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Kamaté è tra i profili considerati per una nuova opportunità di gioco in Serie B prima di un possibile ritorno in nerazzurro.