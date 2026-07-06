Inter Issiaka Kamaté nel mirino del Padova | possibile prestito in Serie B anche per il centrocampista
Il Padova sta trattando con l’Inter per un prestito in Serie B di Issiaka Kamaté, centrocampista ancora in rosa alla società nerazzurra. Il club sta inoltre valutando altri giovani, come Alexiou e De Pieri, già ceduti in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Kamaté è tra i profili considerati per una nuova opportunità di gioco in Serie B prima di un possibile ritorno in nerazzurro.
di Paolo Moramarco dopo quelli di Alexiou e De Pieri. Dopo le cessioni di Christos Alexiou all’ Aek Atene e di Giacomo De Pieri all’ Ascoli, entrambe in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell’ Inter, la società nerazzurra lavora per valorizzare altri giovani talenti prima del passaggio in prima squadra. L’interesse per Kamaté. Tra i giocatori seguiti spicca Issiaka Kamaté, classe 2004 cresciuto nelle giovanili dell’ Inter e protagonista di una stagione positiva con l’ Under 23 guidata da Stefano Vecchi. Il rendimento del centrocampista francese ha attirato l’attenzione di diversi club, pronti a offrirgli una vetrina importante per continuare la crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com
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