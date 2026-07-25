Il Fenerbahçe ha effettuato un blitz in Italia per cercare di chiudere l'affare Leao, con il Milan che ha abbassato la richiesta economica. Nel frattempo, l’attaccante si dedica anche ad attività extra calcistiche, tra sessioni di allenamento con la maglia del Corinthians e lavori in studio di registrazione per un nuovo brano. La trattativa tra i club rimane in corso, mentre il giocatore si concentra anche su progetti personali.

Tra una foto su Instagram mentre si allena con la maglia del Corinthians e un'altra in cui è in studio di registrazione a lavorare ad un nuovo pezzo, Rafael Leao continua a pensare anche al proprio futuro. L'attaccante portoghese è sempre più distante dal Milan e le pretendenti stanno iniziando a farsi avanti. In prima fila tra le squadre interessate al classe 1999 c'è il Fenerbahce, che sta preparando una mossa a sorpresa per chiudere l'operazione. Milan, blitz in Italia del Fenerbahce per Leao. Stando a quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', a metà della prossima settimana una delegazione del Fenerbahce dovrebbe volare in Italia per trattare direttamente con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato, blitz in Italia del Fenerbahce per chiudere l'affare Leao: il Milan abbassa la richiesta

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