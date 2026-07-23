Calciomercato Milan-Leao blitz Fenerbahce e voce a sorpresa colpo di scena Alajbegovi? - Estupinan stoppato la voce su José Maria Gimenez e Indiscrezioni rossonere

Il Fenerbahçe ha fatto un blitz per Rafa Leao, mentre il Milan valuta la proposta. L’attaccante portoghese, prima del Mondiale, aveva espresso chiaramente la voglia di decidere sul suo futuro. Sul fronte delle trattative, ci sono richieste per i giovani Camarda e Comotto, mentre Karetsas rimane in stallo. Estupinan è stato fermato in un’operazione di mercato, e si fanno voci su un possibile interesse per un difensore uruguaiano.

Due richieste per Camarda e Comotto, Karetsas in stallo e. Calciomercato Milan rumor Calciomercato Milan-Leao, blitz Fenerbahce (e Amorim lo vuole valutare) Rafa Leao sfoglia la margherita rossonera: resto o non resto? L'attaccante portoghese è stato chiaro prima del Mondiale sulla sua vogl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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INCONTRO SEGRETO MILAN! BLITZ A SORPRESA JUVE! ALISSON, MALDINI, IRAOLA, ROBERTSON…

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