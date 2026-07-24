Calciomercato Milan | si lavora per Leao-Fenerbahce L' Inter punta su Romero

Il calciomercato del Milan è in fase di trattative per il trasferimento del giocatore al Fenerbahçe. Parallelamente, l’Inter sta puntando su un altro difensore, Romero, per rinforzare la rosa. Il calciatore in questione ha dichiarato di aver già discusso con il club rossonero riguardo a un possibile cambio di squadra e ha aggiunto che si presenterà a Milano il 29 luglio, impegnandosi a dare il massimo durante il suo periodo al Milan.

Milano, 24 luglio 2026 – “Con il Milan avevo già parlato dell’opportunità di provare una nuova esperienza. Non so se tutto questo succederà. Il 29 luglio mi devo presentare a Milano e finché sarò al Milan darò sempre il massimo”. Parole e musica di Rafael Leao, che al podcast brasiliano Podpah ha ribadito la volontà di cambiare aria in sette anni in rossonero. Gli ostacoli, però, non mancano perché il club rossonero per lasciar partire il portoghese ha fissato il prezzo a quota 55-60 milioni. Vi è poi anche la questione della possibile destinazione: sul giocatore è fortissimo l’interesse del Galatasaray e soprattutto del Fenerbahce (sul piatto ci sono 10 milioni di ingaggio per il giocatore), mentre dall’Arabia e dall’Inghilterra sono arrivate soltanto richieste di informazioni (Manchester United e Chelsea su tutte). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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