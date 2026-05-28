Andrea Pirlo ha commentato il livello del calcio italiano, affermando che è molto indietro rispetto ad altri campionati, come la Premier League. Ha parlato anche della finale di Champions League, sottolineando il divario tra le competizioni europee. Pirlo ha espresso delusione per la terza esclusione consecutiva della nazionale italiana dai Mondiali, senza entrare nel merito di eventuali cause o responsabilità.

L’ex regista Pirlo analizza la finale di Champions, il divario della Serie A e l’amarezza per la terza esclusione consecutiva dell’Italia dai Mondiali. Andrea Pirlo ha oggi 47 anni, diverse esperienze sulla panchina in giro per il mondo, tutta la saggezza accumulata da anni vissuti in campo come Maestro. Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano QUANTO SONO LONTANE LE ITALIANE DAL POTER VINCERE UNA CHAMPIONS « Parecchio, in questo momento. Negli ultimi anni l’Inter ci è andata vicina: col Manchester City nel 2023 se l’è giocata, a differenza del Psg lo scorso anno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pirlo: «Il calcio italiano è molto indietro. Oggi giocherei di sicuro in Premier»

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