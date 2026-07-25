Andrea Pirlo dedica il suo tempo libero a diverse passioni oltre al calcio. Ha praticato il golf fin da quando era calciatore e negli ultimi anni si è avvicinato anche al padel. Oltre allo sport, ama degustare vini e trascorrere tempo con la famiglia. Quando non è impegnato nel ruolo di allenatore, si dedica a queste attività, che rappresentano una parte importante della sua vita.

Nel mondo di Andrea Pirlo non esiste solo il calcio. Quando non è in panchina ha molte altre passioni sportive e non solo. Quando ancora correva dietro al pallone per lavoro si era già appassionato al golf, mentre negli ultimi anni ha scoperto anche il padel. E poi ci sono i vini, che produce, e la famiglia numerosa. Ma ccopriamo tutti i dettagli sulla sua vita fuori dal campo e dalla panchina. Sempre di prato verde si tratta, ma invece del pallone si parla di mazze e buche. Pirlo è un grande appassionato di golf, lo pratica quando può e in passato ha anche partecipato alla Rolex Pro-Am, competizione che si è svolta prima degli Open d'Italia, torneo a cui spesso ha poi assistito da spettatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Golf, padel vini e famiglia: tutte le passioni extra-calcio di Pirlo

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