Un post sulla pagina Facebook ufficiale del Calcio Storico Fiorentino ha scatenato un confronto che potrebbe portare a un procedimento legale. L'oggetto dello scontro sono insulti ricevuti sui social, ai quali sono seguite diffide e richieste di risarcimento. La questione si è evoluta in una disputa legale potenziale, con le parti che valutano azioni formali contro i commenti offensivi. Nessuna decisione giudiziaria è stata ancora presa.

Un post sulla pagina Facebook ufficiale del Calcio Storico Fiorentino è diventato il terreno di uno scontro che ora rischia di approdare nelle aule di tribunale. A scatenare la reazione di alcuni utenti è stata una frase del presidente Michele Pierguidi, pubblicata insieme al messaggio dedicato ai calcianti: "Ogni calciante scenderà in campo con coraggio, sacrificio e cuore, per onorare Firenze e la tradizione". Parole che, invece di raccogliere soltanto sostegno e incoraggiamento, hanno provocato una valanga di commenti aggressivi. Nei giorni successivi il post è stato sommerso da messaggi offensivi, insulti, accuse personali e, in alcuni casi, anche vere e proprie minacce, comprese frasi con riferimenti alla morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio Storico, Pierguidi all’attacco. Diffide e richieste di risarcimento contro gli insulti ricevuti sui social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIO STORICO | CROWN SPORTS LEAGUE | BIANCHI DI SANTO SPIRITO VS. AZZURRI DI SANTA CROCE | LIVE

Notizie e thread social correlati

Rossella Erra sotto attacco sui social: insulti e minacce anche di notte, la denuncia pubblicaRossella Erra ha pubblicamente denunciato di ricevere insulti, minacce e commenti offensivi sui social, anche durante le ore notturne.

Video intimi rubati, Stefano De Martino passa all’attacco: denunce per migliaia di utenti e maxi richieste di risarcimentoUn caso di diffusione di video intimi rubati ha portato all'apertura di indagini da parte delle autorità.

Temi più discussi: Calcio Storico, Pierguidi all’attacco. Diffide e richieste di risarcimento contro gli insulti ricevuti sui social; Calcio Storico Fiorentino, risultato schiacciante nella prima semifinale: Rossi-Verdi finisce 22-2; 'Miglior schiacciata alla fiorentina', decretato il vincitore del 2026.

Calcio Storico, Pierguidi all’attacco. Diffide e richieste di risarcimento contro gli insulti ricevuti sui socialDopo il post sulla tradizione e sui calcianti, valanga di offese e minacce sul profilo ufficiale della manifestazione. Il presidente incarica un avvocato e sceglie la linea dura: raccolti gli screensh ... lanazione.it

Pierguidi e il calcio storico criticato: Le regole non sono cambiate. Ma siamo pronti a migliorarleNon è cambiato il regolamento negli ultimi 15 anni. Le ultime variazioni sono state l’inserimento del testa a testa, uno scontro breve di pugilato, questo per regolamentare il confronto fisico fra ... lanazione.it