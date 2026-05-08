Un caso di diffusione di video intimi rubati ha portato all'apertura di indagini da parte delle autorità. Sono state identificate migliaia di persone coinvolte nell'accesso e nella condivisione dei contenuti senza consenso. La vittima ha presentato denunce contro alcuni utenti, e sono state avanzate richieste di risarcimento. Le autorità stanno cercando di ricostruire la catena di diffusione e di mettere fine alla situazione.

Stefano De Martino, svolta sul caso dei video intimi: identificate migliaia di persone. Non solo chi avrebbe rubato i video privati, ma anche chi li ha diffusi online potrebbe ora finire nei guai. È la linea scelta da Stefano De Martino dopo la diffusione in rete delle immagini intime che lo ritraevano insieme all’ex compagna Caroline Tronelli all’interno dell’appartamento della giovane. Secondo quanto riferito dai legali del conduttore, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, sarebbero circa tremila le persone identificate dalla Polizia Postale per aver condiviso o inoltrato i filmati attraverso social network, chat private e piattaforme di messaggistica.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Video intimi rubati, Stefano De Martino passa all’attacco: denunce per migliaia di utenti e maxi richieste di risarcimento

Notizie correlate

“Tutto il risarcimento per i video intimi rubati andrà in beneficenza”: così gli avvocati di Stefano De MartinoStefano De Martino ha deciso di destinare in beneficenza l’intero ammontare del risarcimento che otterrà nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn...

“Stefano De Martino devolverà in beneficenza il risarcimento per i video intimi rubati”, l’annuncio dei legaliI legali di Stefano De Martino, Angelo e Sergio Pisani, hanno annunciato la decisione del conduttore: devolverà in beneficenza l'intera somma che...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Polizia identifica chi ha diffuso il video di De Martino e Caroline Tronelli: 3000 persone rischiano denuncia; Disavventura per Stefano De Martino, trova l'auto vandalizzata con graffi e segni misteriosi; Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino, un messaggio incomprensibile inciso sulla portiera; Video intimi di De Martino e Tronelli, in 3000 rischiano grosso: multe salatissime e rischio carcere.

In 3.000 rischiano il carcere per aver condiviso i video intimi di Stefano de Martino e Caroline TronelliIl caso dei video intimi rubati coinvolge circa 3000 persone e apre a severe conseguenze legali per chi ha diffuso i contenuti online. serial.everyeye.it

I legali di De Martino sul video rubato: Inizieranno le azioni civili risarcitorie, il web non è una zona francaI legali di Stefano De Martino annunciano che, dopo l'identificazione delle circa 3000 persone complici di aver diffuso il video intimo del conduttore ... fanpage.it

Video di Stefano De Martino e Caroline Tronelli, scattano le identificazioni: “Migliaia di persone rischiano la denuncia” - facebook.com facebook