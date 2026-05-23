Rossella Erra sotto attacco sui social | insulti e minacce anche di notte la denuncia pubblica

Rossella Erra ha pubblicamente denunciato di ricevere insulti, minacce e commenti offensivi sui social, anche durante le ore notturne. La donna ha evidenziato che gli attacchi provengono da utenti chiamati “haters” e ha condiviso screenshot delle comunicazioni ricevute. La denuncia riguarda un comportamento che si ripete nel tempo e che coinvolge commenti di natura offensiva, minacce di morte e insulti pubblicati sui propri profili online.

Rossella Erra denuncia sui social gli attacchi degli haters: insulti, minacce e auguri di morte. Fanpage.it apprende che i messaggi offensivi sono arrivati anche in piena notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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