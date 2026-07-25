Calcio Serie C Colpo Pianese! Dal Cagliari arriva il 2005 Nicola Pintus

La Pianese ha annunciato l’ingaggio di Nicola Pintus, nato nel 2005, proveniente dal Cagliari. Il giovane centrocampista ha già avuto esperienze nel calcio professionistico con il club sardo. Pintus si è unito alla squadra di mister Zanchetta, rafforzando il reparto giovanile. La società ha confermato l’arrivo del giocatore senza ulteriori dettagli sul contratto o le modalità del trasferimento.

Un altro bianconero alla corte di mister Zanchetta, un altro giovane di belle speranze, che ha già assaporato il calcio dei grandi: Nicola Pintus (nella foto) è un nuovo giocatore della Pianese. Il difensore, classe 2005, è arrivato sul monte Amiata in prestito dal Cagliari, club in cui è cresciuto calcisticamente. "E’ diventato da subito un punto di riferimento delle formazioni giovanili rossoblù – si legge nel comunicato ufficiale della società –, distinguendosi per struttura e affidabilità. Dopo aver messo a referto oltre 60 presenze in tre stagioni nel campionato Primavera 1, ha vinto con i sardi la Coppa Italia di categoria nella stagione 20242025, annata in cui si è anche tolto la soddisfazione di esordire in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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