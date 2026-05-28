La Pianese ha annunciato il rinnovo di contratto di tre giocatori per la prossima stagione di Serie C. Si tratta di Marco Bertini, Francesco Chesti e Matteo Gorelli. La società ha confermato la permanenza di questi calciatori, i cui contratti sono stati prolungati fino al 202627. Con questa mossa, il club si prepara a affrontare il nuovo campionato con una base di giocatori già consolidata.

Archiviata l’ultima, esaltante, stagione, la Pianese punta dritto alla prossima. Il club bianconero ha ufficializzato ieri i rinnovi di tre giocatori per il campionato 202627: si tratta di Marco Bertini (nella foto), Francesco Chesti e Matteo Gorelli. "Per tutti e tre è scattato il rinnovo automatico dell’accordo al raggiungimento di determinati obiettivi fissati contrattualmente – si legge nella nota ufficiale –. La società esprime soddisfazione per il rinnovo dei tre calciatori e augura loro buon lavoro per la prossima stagione". Su fronte panchina, appare sempre più probabile la partenza di Alessandro Birindelli: sul tecnico che, alla prima vera esperienza nel mondo dei professionisti, ha centrato risultati andati oltre le più rosee aspettative, è forte l’interesse del Novara, reduce dalla separazione da Andrea Dossena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Pianese: rinnovano Bertini, Chesti e Gorelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus Next Gen Pianese 0-1 LIVE: Bertini fulmina Mangiapoco, ospiti avanti!Nella partita valida per il secondo turno dei playoff di Serie C, la Juventus Next Gen ha perso 1-0 contro la Pianese.

Pianese ai playoff ma non si accontenta. Bertini: “Puntiamo al sesto posto”Dopo aver conquistato la qualificazione ai playoff con due turni di anticipo, la squadra di pianura ha annunciato l’obiettivo di disputare il primo...

Temi più discussi: Serie C su Sky, la guida alla finale playoff; Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026; Playoff Serie C 2026: i risultati del 2° turno, il tabellone e gli accoppiamenti: chi gioca la Final Four; Prima centra la promozione, poi per due volte i play off tra i Professionisti: il ds è il cardine della squadra.

La Serie C si colora di azzurro Faticanti (Juventus NG) tra i convocati della Nazionale del c.t. Baldini Amey (Pianese), Lavelli (Inter U23) e Vavassori ( @Atalanta_U23) chiamati nell'U21 dal c.t. Nunziata #SerieCSkyWifi x.com

Serie C. Mister Birindelli sempre più vicino al NovaraSi fanno sempre più insistenti le voci dell’approdo dell’allenatore della Pianese, Alessandro Birindelli, al Novara. In Piemonte il nome ... msn.com

La bella favola della Pianese, il team di Piancastagnaio approda ai play off nazionali di serie CLa bella favola della Pianese, il team di Piancastagnaio approda ai play off nazionali di serie C. Sport – Calcio – Il paese amiatino di 3839 abitanti, a pochi km dalla Tuscia è in festa dopo i succes ... tusciaweb.eu