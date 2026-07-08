Pianese ecco il portiere | dal Modena arriva il classe 2004 Michele Pezzolato

PIANCASTAGNAIO – Pianese, ecco il portiere. La società ha raggiunto un accordo con il Modena per l’acquisizione a titolo temporaneo del portiere Michele Pezzolato. Classe 2004, Pezzolato è cresciuto nel settore giovanile della Spal, con cui nella stagione 201718 ha conquistato lo scudetto Under 18. L’esordio tra i grandi arriva nell’annata 202223 con lo United Riccione, nel girone D di Serie D, dove colleziona 39 presenze tra campionato e coppa mantenendo la porta inviolata in 11 occasioni. Nella stagione successiva resta nel girone D trasferendosi al Forlì, con cui disputa 33 partite e mette a referto 13 clean sheet. Nel 2024 approda tra i professionisti con il trasferimento al Modena, che lo gira prima in prestito al Carpi, nel girone B di serie C, e successivamente all’ Union Clodiense, nel girone A della stessa categoria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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