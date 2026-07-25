cagliari presentata la nuova maglia home tra tradizione e innovazione

Il Cagliari ha svelato la nuova maglia ufficiale per la stagione 2026-27, realizzata da EYE Sport. La divisa combina elementi tradizionali con dettagli moderni, mantenendo i colori rossoblù. La maglia presenta un design aggiornato con dettagli tecnici che migliorano la funzionalità. La presentazione è avvenuta in un evento dedicato, senza ulteriori annunci o dichiarazioni ufficiali. La nuova divisa verrà indossata a partire dalle prossime partite di campionato.

Il Cagliari ha presentato la nuova maglia Home 202627 firmata EYE Sport: tradizione e innovazione si incontrano in un kit che rinnova l’identità rossoblù con uno stile moderno e ricco di dettagli tecnici. "La storia si unisce a un design contemporaneo per dare vita a una maglia che una volta di più celebra ed evidenzia l’identità del Club guardando al futuro. La nuova Home 202627 mantiene protagonista il rossoblù, reinterpretandolo attraverso una raffinata grafica geometrica tono su tono che dona profondità e carattere al capo. Un kit pensato per accompagnare squadra e tifosi durante tutta la stagione, coniugando performance, comfort e attenzione ai dettagli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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INTER, LA NUOVA MAGLIA 2026/2027 FA IMPAZZIRE I TIFOSI

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