Il Napoli ha presentato la nuova maglia “home” in occasione del centenario, con una foto che mostra anche un’immagine di Diego Armando Maradona che sorride. La maglia è stata mostrata sui social media del club, accompagnata dall’immagine dell’ex calciatore. La foto e l’annuncio sono stati condivisi online, senza ulteriori dettagli sul design o sulle caratteristiche tecniche della maglia.

C’è un Diego Armando Maradona sorridente nella foto che accompagna il post sui social con cui il Napoli ha annunciato la nuova maglia “home” del centenario. Il pibe de oro seduto sugli spalti indossa la nuova divisa che racchiude la storia del club partenopeo. PE’ CIENT’ANNE pic.twitter.comJLBrCp54TH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 6, 2026 “Un secolo di storia e appartenenza racchiuso in un capo pensato per celebrare le origini del Club e, allo stesso tempo, guardare al futuro. Con questo spirito SSC Napoli ha scelto di raccontare la nuova divisa, che la squadra indosserà durante tutto l’anno, attraverso un video hero capace di unire luoghi e identità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Napoli: presentata la maglia “home” del centenario, la indossa anche Maradona

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