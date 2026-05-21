La nuova maglia dell’Inter tra tradizione e futuro | ecco cosa racconta il kit home 26 27
A poche ore dalla conclusione dei festeggiamenti per le strade di Milano, l’Inter ha presentato il nuovo kit casalingo per la stagione 20262027 in collaborazione con Nike. Il design del completo combina dettagli che richiamano il passato della squadra con elementi moderni, creando un collegamento tra tradizione e innovazione. La maglia si distingue per i colori e le linee che riprendono i temi storici del club, integrandoli con un look aggiornato. La presentazione è avvenuta in un evento che ha attirato molti tifosi e appassionati.
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 A poche ore dalla fine dei festeggiamenti avvenuti per le strade di Milano, l’Inter in collaborazione con Nike, lancia il nuovo kit home, tra rimandi ad un passato glorioso e lo sguardo rivolto al futuro della squadra. Ed infatti, la lunga partnership tra il club nerazzurro ed il colosso di sportswear Nike, iniziata nel 1998 e confermata con un accordo plurimilionario fino al 2031, continua a dare i suoi frutti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
ECCO LA NUOVA MAGLIA DELLINTER PER LA STAGIONE 2026-27! QUESTA SI CHE MI PIACE!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Inter, ecco la nuova maglia "home" per l'annata 2026/27
Maglia home Juve 2026-27: «Radici profonde, sguardo rivolto al futuro». Svelato il nuovo kit per la prossima stagionedi Luca FiorettiMaglia home Juve 2026-27, il club presenta il design innovativo con richiami storici e dettagli dorati per affrontare la prossima...
3 critiche alla nuova (e bella) maglia dell’Inter Cosa ne pensate? #Inter #footballshirt #seriea #football facebook
La nuova maglia dell’Inter è stupenda, ma io, per il gusto del cortocircuito, ho ordinato quella dei primi anni ’90: Umbro e Fiorucci, quella della mia giovinezza perdente. Inseguendo l’eleganza incompiuta di Bergkamp, provando a calciare le punizioni al camp x.com
Concetto della maglia da casa dell'Inter di Milano. reddit
La nuova maglia dell'Inter campione d'Italia per la stagione 2026-27Da oggi in vendita negli Inter Store di Milano e Roma: la nuova maglia nerazzurra 2026-27 richiama il 1998 con palette Black e Lyon Blue e numeri dorati. Testimonial maschili Lautaro, Thuram e Pio Esp ... corriere.it
L'Inter presenta la nuova maglia Home 2026/27: ritorno al passato e omaggio a MilanoL’Inter presenta ufficialmente la nuova maglia Home 2026/27 firmata Nike con richiami storici al kit del 1998. derbyderbyderby.it