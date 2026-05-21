La nuova maglia dell’Inter tra tradizione e futuro | ecco cosa racconta il kit home 26 27

A poche ore dalla conclusione dei festeggiamenti per le strade di Milano, l’Inter ha presentato il nuovo kit casalingo per la stagione 20262027 in collaborazione con Nike. Il design del completo combina dettagli che richiamano il passato della squadra con elementi moderni, creando un collegamento tra tradizione e innovazione. La maglia si distingue per i colori e le linee che riprendono i temi storici del club, integrandoli con un look aggiornato. La presentazione è avvenuta in un evento che ha attirato molti tifosi e appassionati.

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