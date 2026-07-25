La Polizia di Stato ha arrestato undici persone in un'operazione che ha impedito un tentativo di furto di un furgone portavalori carico di lingotti d’oro. Il piano, descritto come da sceneggiatura di un film, prevedeva un colpo concertato. La Direzione Distrettuale Antimafia ha bloccato l’azione prima che si realizzasse. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti e dettagli dell’organizzazione.

È di undici persone arrestate il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha sventato un tentato assalto a un furgone portavalori carico di lingotti d’oro. Il blitz, condotto nella mattinata odierna, è stato coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Cagliari e ha permesso di fermare un gruppo organizzato prima che potesse mettere a segno il colpo. Il piano criminale e la sua pericolosità Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una complessa attività investigativa, durata diverse settimane e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Cagliari, piano da film per rapinare un portavalori pieno di lingotti d'oro: la Dda blocca tutto

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